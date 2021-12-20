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Regus, Forum West Side, Елены Телиги 6.
Английский язык не зря считается международным, и это касается многих сфер. Особенно не понаслышке знают это те, кто связан с финансовой, логистической, экономической сферой деятельности. Именно поэтому актуальны курсы английского языка и тем специалистам, которые работают в сфере логистики, смежных сегментов. Большинство компаний, имеющих дело с экспортно-импортными операциями, выбрали именно этот язык в качестве стандартного, рекомендуемого для общения между участниками хозяйственной деятельности разных стран.
- Что такое курсы английского языка для специалистов
Они подразумевают программу, адаптированную под реалии сегодняшнего дня. Таким образом курсы английского языка позволяют решить поставленные задачи весьма эффективно:
- Появится возможность эффективно регулировать бизнес-процессы
- Будет проще заключать как локальные, так и довольно крупные сделки
- Успешно будут координироваться процессы транспортировки, поставок, обработки грузов
- Обеспечить качественный контроль. В том числе можно оперативно решать поставленные задачи методами письменной переписки, устного общения
- Это обеспечит эффективное сотрудничество и по другим смежным сферам: маркетинг, право, менеджмент, финансы
К тому же, курсы английского языка учитывают необходимость работать с информационными технологиями. Есть множество разнообразных программ (ПО), обеспечивающих должный контроль, автоматизацию, инвентаризацию. Как правило, настройки, описания представлены именно на иностранном языке, поэтому знать его необходимо.
Изучаются на курсах английского языка и профессиональные термины:
- словарь логиста
- складские термины на английском
Они касаются непосредственно логистики. Изучаются и понятия, описания, свойственные всем бизнес-процессам.
Эффективные онлайн курсы английского для логистов
Конечно, обучение строится таким образом, чтобы быть не только полезным, но и увлекательным, интересным. Важно избавить людей от малопривлекательной зубрёжки, и дать по-настоящему полезные знания. Известно, что онлайн-курсы английского для логистов прежде всего интересны людям, которые работают в следующих сферах:
- Складские работники
- Экспедиторы в логистических системах
- Агенты, специалисты по оформлению таможенных и других документов, деклараций
Проводят онлайн-курсы английского для логистов с задействованием специальных современных платформ. Когда-то было популярным обучение по skype (скайп), но сегодня появилось множество аналогичных платформ-конкурентов, демонстрирующих простой функционал и позволяющих выполнять обучение в самом разном формате деятельности.
Плюс, проводят онлайн занятия английского для логистов с учётом специфики расписания специалистов. Нельзя сравнивать подобное обучение с обычными курсами, проходящими при высших учебных заведениях, предлагающих общую программу. Как правило, люди, занятые в сфере логистики, попутно изучают и другие аспекты деятельности, повышают собственную квалификацию.
На подобных курсах английского для логистов онлайн преподают специалисты, которые не являются лингвистами в общепринятом понимании, но имеют дополнительное образование в логистической сфере. Как правило, у них два образования: языковое, а также профильное, например, юридическое, логистическое, связанное с управлением транспортными потоками и так далее. Именно это и делает всё обучение максимально эффективным.
Что значит изучение английского для логистов
Нельзя сказать, что это всего лишь полное погружение в тему с привлечением стандартных учебных материалов. Понять, что такое изучение английского для логистов, поможет следующая таблица:
Аудиоматериалы
Они специализированные, содержат соответствующую лексику, в них разбираются конкретные ситуации, ведение переговоров
Видеоматериалы
Они тоже демонстрируют сцены, разбор каких-то конкретных ситуаций, возникающих непосредственно при проведении логистических мероприятий. Например, погрузки/загрузки товара, транспортировки, прохождения таможенных коридоров, заполнение деклараций
Как видно, изучение английского для логистов весьма специфическое, и именно поэтому оно результативное. Подбираются соответствующие учебные пособия, термины по логистике на английском. Обучающимся будут предложены и дополнительные образовательные ресурсы, источники информации, что позволит самостоятельно контролировать уровень усвоения знаний, улучшать навыки.
В процессе изучения английского для логистов открываются новые лингвистические возможности. Это происходит и потому, что специалисты работают и с психологической составляющей, мотивацией. Возможно, кто-то уже изучал иностранный язык ранее. В профильных учебных заведениях изучение английского является обязательным, но часто программа ВУЗа просто не в состоянии предложить действительно полноценный объём знаний, чтобы соответствовать современным реалиям. К тому же, часто меняются условия организации логистики, правовые основы. Соответственно, появляются новые термины, понятия, которые необходимо знать как на родном, так и логистическую терминологию на английском языке.
Профессиональный английский. Курсы для логистов с любой подготовкой
Учитывается предварительная подготовка, чему способствует и тестирование для выявления актуального уровня. Это обычная практика, характерная для обучения на любых аналогичных курсах. Если интересует именно профильный английский, курсы для логистов смогут восполнить пробелы, значительно расширить кругозор. И даже если свободное время есть, например, только в вечернее время или по каким-то конкретным дням, это не будет проблемой. Расписание занятий строится именно с учетом подобных нюансов.
Если необходим действительно хороший английский в логистике, курсы для логистов позволят проработать и правильное произношение терминов, устойчивых оборотов. Обязательно акцентируется внимание и на базовой грамматике, что характерно для любой языковой среды: делового или общего английского, юридического, технического, медицинского и так далее.
Конечно, при изучении английского на курсах для логистов используется обширная языковая база данных. Учитывается многозначность некоторых слов, терминов. Специалисты должны хорошо понимать контекст ситуации, учитывать разницу между британским английским, американским, австралийским и другими диалектами. Известно, что даже в пределах Великобритании такая разница весьма заметна. Как правило, специфика общения жителей Лондона во многом будет отличаться от общения, например, с жителями Ирландии, Шотландии, некоторых других регионов. Соответственно, в США тоже есть разные диалекты: на севере, юге. Канада, что активно участвует в международной торговле, тоже подразумевает свою языковую специфику.
Качественный английский для логистов с гарантией результата
В любое время можно записаться на занятия или же ознакомиться с пробным уроком. Проводится английский для логистов в дружественной раскрепощенной атмосфере. А улучшить результаты поможет следующее:
- Возможность задействования компьютерных программ, чтобы смоделировать и описать на английском языке некоторые логистические процессы
- Можно выполнять домашние задания в онлайн формате, фиксируя собственные ошибки, замечания преподавателя. Это позволит анализировать материал снова и снова, пока он не будет усвоен в полной мере
- Образовательные программы означают возможность привлечения видео или же микрофона для полноценного общения. Есть возможность коммуницировать и с другими участниками образовательной деятельности
Конечно, английский для логистов означает совмещение как теории, так и практики. Обязательно проводится итоговое тестирование, позволяющее подтвердить результативность прохождения курсов, полноценное обучение. Это также выступает определённым стимулом для участников, чтобы не просто воспринимать всё происходящее как теорию, но и стремиться набрать нужное количество баллов, пройти тестирование, наглядно убедиться в улучшении уровня.
При изучении английского логистам будет обеспечена возможность самим моделировать ситуации, выступать с инициативой более подробного изучения отдельных аспектов профессиональной деятельности. Частично задействуются элементы и business-english, то есть делового английского. Всё это позволит значительно легче общаться как с бизнес-партнерами, так и с иностранными поставщиками, представителями надзорно-контролирующих органов.
Всё для полноценного изучения
В данном сегменте наша компания работает далеко не первый год, поэтому уже наработана определенная практика. Группы бывают разные не только по уровню подготовки, но и по возрасту, по количеству. А потому всегда обязательно внедрять какие-то индивидуальные элементы в процессе изучения английского на онлайн-курсах. Получение сертификата будет означать окончание образовательной деятельности. Можно заранее ознакомиться с программой, а понять её лучше поможет следующая таблица:
Введение в логистику
Сюда относятся базовые и самые распространённые понятия, описываются должностные обязанности, бизнес-процессы. Обязательно изучение логистических сокращений, принятых в оформлении документации или в переписке
Базовые сведения
Сюда относится возможность обсудить стратегию и тактику действий, планы. Важно уметь быстро реагировать и на внештатные ситуации, которые периодически возникают
Важно подробно изучить каналы грузоперевозок, специфику всех транспортных сетей и отдельных видов транспорта: водный, воздушный, наземный, железнодорожный.
Важно уметь управлять закупками, обсудить виды закупочной продукции, управлять бюджетом, полноценно взаимодействовать с поставщиками, решая возникающие проблемы и обсуждая партнёрство в долгосрочной перспективе.
Онлайн-курсы для построения карьеры
Кстати, некоторые люди не зря рассматривают данный вид образовательной деятельности и как возможность улучшить своё резюме, сделать себя более конкурентоспособным на рынке труда. Особенно приятно, что доступны такие курсы онлайн, и это делает обучение ещё более привлекательным. Достаточно лишь иметь выход в интернет или же скачать учебные материалы, чтобы иметь к ним доступ в любое время.
Если по каким-то причинам человек не может присутствовать на занятиях в онлайн формате, то он сможет скачать необходимую информацию, изучить её самостоятельно или же перенести время занятий. Это зависит от количества человек в группе, от времени и других факторов. Но обязательна нацеленность на результат. Программа действительно интересна и впечатляет. Обсуждаются помимо вышеперечисленного и виды грузов, тарифов, их специфика, нюансы выбора самого эффективного транспортного средства.
Онлайн-обучение английскому доступно всем желающим
Поскольку занятия проводятся в виртуальном формате, это благоприятно сказывается и на стоимости. Не придётся арендовать дорогостоящие учебные классы, офисы, аудитории. Онлайн-обучение принесло гораздо больше преимуществ, чем может показаться сначала. Это означает, что доступ к источникам знаний будет и у тех логистов, которые работают не в столице и прочих крупных городах, а в более отдалённых населённых пунктах. Особый акцент делается на изучение документации, умение вести полноценную деловую переписку с отдельными гражданами, представителями компаний, корпораций. Изучаются документы, которые сопровождают международные логистические схемы. Очень важно уметь обсудить и нюансы оплаты счетов, виды платежей и прочие.Прямо сейчас можно позвонить в нашу компанию, узнать больше о программе курсов, познакомиться с преподавателями и образцами сертификатов, которые получат все участники, успешно прошедшие итоговое тестирование.
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