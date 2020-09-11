Киевская Школа Логистики

Kyiv Logistics School или сокращенно KLS – это популярная Бизнес Школа, которая была открыта на территории Украины в сфере логистики, управления и особенностей поставок всевозможной продукции. Миссия, цель и задача Киевской Школы Логистики заключается в том, чтобы предоставить необходимый багаж знаний специалистам для повышения их квалификации, для подготовки будущих управленцев. Кроме того, KLS входит в список наиболее успешных и перспективных партнеров, предоставляя собственные консалтинговые услуги в сфере логистики, операционного аудита и международной экспертизы. Если рассматривать деятельность заведения в комплексе со всеми нюансами, можно отметить, что это уникальная основа для нетворкинга. Кроме того, Киевская Логистическая Школа считается базой для:

обмена знаниями, опытом;

новыми современными и давно известными стандартными технологиями;

инструментами, которые пригодятся в дальнейшей работе профессионалов.

Также, Школа Логистики входит в список наиболее эффективной и надежной лаборатории, где проводятся всевозможные тестирования, эксперименты и прочие исследования в сфере логистики, управления поставками.

Больше подробной информации о Школе Логистики

Киевская Логистическая Школа считается единственным опытным украинским партнером популярной ассоциации CSCMP. Речь идет о Совете Профессионалов в Управлении Цепями Поставок, штаб-квартира которого находится в США. Данная ассоциация работает с 1963 года. Информация о Школе Логистики указана на официальном сайте, где каждый пользователь сможет ознакомиться с началом деятельности, которое припадает на 2016 год. Основными ценностями заведения являются:

Успех в финансовой сфере с применением всех возможных современных методов и подходов. Продолжительное сотрудничество с разными интересными людьми, налаживание партнерских взаимоотношений. Регулярное профессиональное развитие, работа над собственными ошибками.

Начиная с 2020 года, Киевская Школа Логистики работает над активным развитием удобных и практичных методов обучения, а именно – обучение в онлайн режиме. Благодаря организованным бизнес турам по всем городам Украины, Израиля, удается знакомить публику с собственными консультационными проектами. Все проекты были изначально созданы для трансформации логистики и дистрибуции в Украине.

Деятельность Киевской Логистической Школы

Преподаватели Школы Логистики уделяют особое внимание различным мастер-классам. Для этого происходит регулярная организация визитов на склады, в аэропорты. Благодаря собственному опыту, каждый раз удается работать над усовершенствованием своей политики, удается придумывать новые и актуальные проекты, что приводит к следующему:

Улучшение операционной эффективности в работе.

Тщательная проработка всех бизнес моделей.

Создание специальных логистических концепций для очередных стартапов.

Киевская Логистическая Школа активно развивается в сфере международных транспортных перевозок, не перестает работать над созданием уникальной концепции индивидуального складирования с учетом всех особенностей того или иного предприятия. Вместе с этим осуществляется процесс развития, продвижения актуальных консультационных проектов. Информация о Школе Логистики на сайте подтверждает тот факт, что KLS в 2018 году выходит совершенно на новый уровень и становится ведущей платформой нетворкинга, логистической экспертизы.

Постепенное развитие Школы Логистики

Начиная с 2016 года, поэтапно происходило развитие Школы Логистики, благодаря которому удалось достичь тех высот, которыми организаторы гордятся на сегодняшний день. Несмотря на это, руководители не желают останавливаться на достигнутом. Изучая подробную информацию о Школе Логистики, необходимо вкратце вспомнить историю развития:

2016 год Начало деятельности припадает на 12 октября, а уже 22 октября был запущен Основной Курс – Школа Логистики запустила проектно-ориентированный курс в сфере логистики для всех специалистов, желающих повысить собственный уровень квалификации. 2017 год Отмечают стратегическое взаимодействие в сфере международной сертификации между управленцами и специалистами по логистике в Украине. В конце лета Школа получает официальное членство в СУПе – Союз Украинских Предпринимателей. 2018 год Весной состоялась первая поездка заграницу – был организован уникальный бизнес-тур в Чикаго. Летом и зимой начинает свою работу Logistics Camp. 2019 год Киевская Школа Логистики организовывает свой первый форум, созданный специально для компаний-перевозчиков, для экспедиторов. Дополнительно происходит активная организация бизнес-туров: на этот раз заведение принимает решение покорить Стамбул, Роттердам и Гамбург. Дополнительно руководители работают над разработкой консалтинговых проектов комплексного типа. 2020 год Организаторы Школы Логистики делают все возможное, чтобы увеличить количество международных сертификатов, которые соответствуют самым высоким уровням. Портфолио экспертов составляет больше 120.

В результате можно отметить, что ежегодно опыт Логистической Школы повышается, а это позволяет руководителям открывать для себя новые уровни, помогая повышать квалификацию специалистов в данной сфере деятельности.

Основные услуги Логистической Школы

Киевская Школы Логистики предлагает своим участникам огромный список услуг, благодаря которым удается предоставить на выбор квалифицированную помощь в области логистики и управления. Рассмотрим следующие услуги Логистической Школы:

Курсы для повышения квалификации по темам – основы логистики, управление запасами.

Всевозможные мастер-классы, посвященные складской логистике, управлению запасами продукции, анализированию, составлению прогнозов потребительского спроса.

Различные вебинары, которые в планах у преподавателей Школы Логистики.

Корпоративное обучение, направленное на клиентский сервис, осуществление закупок товаров, ВЭД, управление поставщиками, цепочку поставок.

Форумы. В списке уже проведенных форумов заведения можно отметить всеукраинские форумы экспедиторов, транспортных компаний, занимающихся автомобильными грузоперевозками. Также, в этот список входят стратегический вектор на 2021-2022 год (изменение цепи поставок товаров, логистики) и логистический форум, который проходил в режиме онлайн.

Logistics Camp в июле и декабре, который был организован на международном уровне.

Организация логистических бизнес-туров. Такие туры проходят в Тель-Авиве, потому что именно Израиль считается популярной страной, где отмечают наибольшее количество всевозможных стартапов.

Проведение тематических встреч по интересам. Весной 2021 года состоялась встреча, посвященная HR в логистике.

Проведение курсов изучения английского языка для логистов.

Все услуги логистической школы направлены на активное развитие, повышение квалификации, пополнение собственного багажа знаний. Это особенно важно в наше время, когда происходит постоянное внедрение современных методов, инновационных технологий в сферу логистики, товарооборота.

Киевская Школа Логистики предлагает аудит и консалтинг

Услуги Логистической Школы также подразумевают логистический консалтинг и операционный аудит. В результате каждый заказчик получает детальный список проанализированной цепочки поставок определенной компании, что является результатом работы квалифицированных и опытных специалистов в своей области.

Аудит и консалтинг Анализ взаимоотношений с поставщиками и клиентами, управление клиентским сервисом Управлением спросом и запасами Управление складским и транспортным хозяйствами Планирование и управление производством. Эффективность использования инфраструктуры предприятия, включая информационные системы. Аудит компетенций и эффективности операционного персонала Операционный аудит и логистический консалтинг от KLS это непредвзятый анализ текущего состояние всей цепочки поставок компании, включая: Подробнее Консалтинг Подробнее

Достаточный

позволяет выполнять следующий список необходимых задач:

Проанализировать сотрудничество поставщиков и потребителей, что также подразумевает управление всем клиентским сервисом.

Управление потребительским спросом и товарными запасами.

Аудит компетентности и эффективности работы персонала в определенной компании, организации.

Проверка эффективности используемой инфраструктуры в комплексе с информационными системами.

Помощь в управлении складскими запасами, транспортными вопросами.

Точное планирование и дальнейшее управление производственной отраслью конкретного предприятия.

Повышение уровня клиентского сервиса, расчет себестоимости цепи поставки товаров.

Кроме того, удается разобраться с тем, насколько данные расходы соответствуют необходимым (запланированным) показателям.

Преподаватели Школы Логистики

В нашей команде работают квалифицированные и опытные преподаватели Школы Логистики, которые являются главными экспертами в данной области. Руководитель и основатель такого заведения – Вера Добачевская, которая также является президентом Совета Профессионалов в Управлении цепочками поставок товаров на территорию Украины.

Кроме того, в команде работают:

профессиональные тренеры, консультанты по бизнес-вопросам;

проектные менеджеры;

эксперты всевозможных направлений в данной области;

специалисты в сфере закупок;

коммерческий, генеральный, исполнительный директор;

управленцы-практики;

СЕО специалисты;

независимые эксперты;

руководители отделов и другие.

Организаторы Школы Логистики поставили себе за цель собрать в команду исключительно компетентных, квалифицированных специалистов, готовых поделиться своим экспертным мнением со всеми желающими, кто принимает участие в обучении. Таким образом, наши выпускники имеют возможность получить массу полезной информации, которая пригодится им во время работы.

Организаторы школы логистики: наша команда специалистов

Основная миссия, цель и задачи Киевской Школы Логистики направлены на создание эффективного курса обучения и развития. Кроме того, наши выпускники и клиенты могут рассчитывать на дальнейшую поддержку и партнерские отношения. Во время сотрудничества, обучения и по завершению совместной работы каждый участник сможет поддерживать связь с нашей командой специалистов:

Вера Добачевская – основатель KLS, Founder & CEO.

Дмитрий Дворниченко – операционный директор заведения.

Анастасия Горбунова – администратор.

Александра Боряк и Юлия Мазурок – менеджеры по продажам.

Евгений Богатырев – аналитик проектного офиса.

Карина Галочка – маркетолог.

Для того чтобы предоставлять своим клиентами и ученикам исключительно качественную, проверенную и актуальную информацию, наша команда специалистов регулярно интересуется всеми нововведениями в сфере логистики и продаж. Организаторы школы логистики постоянно работают над собственным развитием, чтобы в полной мере удовлетворить современные потребительские запросы.

Что получают наши выпускники

Наши выпускники по завершению обучения получают соответствующий сертификат об обучении логистики и дипломы, которые подтверждают успешное прохождение курса. Такие документы имеют возможность получить абсолютно все участники, которые были вовлечены в процесс мастер-классов или участвовали в курсах повышения квалификации. Кроме того, по индивидуальным запросам участников наша Школа также предлагает возможность сделать сертификаты или их дубликаты для:

участников Logistics Camp;

участников организованных форумов и вебинаров.

Обратиться за помощью можно к нашим менеджерам, которые после уточнения некоторых важных нюансов смогут предложить оригинальные сертификаты, дубликаты. Что касается сертификатов об обучении логистики международной сертификации CSCMP Pro, такие документы будут созданы в цифровом формате. В дальнейшем данные сертификаты могут успешно пройти процедуру отслеживания и будут подтверждаться при выполнении запросов на проверку. Дополнительно мы предоставляем своим ученикам приятный бонус – скидка в результате ранней брони, скидки для выпускников Основного курса, а также скидки для участников из одной фирмы, организации.

Сертификат об обучении логистики: что можно узнать в ходе обучения

Разбираясь с тем, почему выгодно учиться в Киевской Школе Логистике. Необходимо изначально понять, что именно сможет узнать слушатель в ходе данного курса:

Как правильно организовать все необходимые процессы, направленные на дальнейшее планирование дистрибуции.

Как правильно научиться планировать закупку товара, производственные моменты.

От чего зависит эффективная процедура управлениями целыми цепями поставок продукции.

Как нужно грамотно сформировать и в дальнейшем стараться поддерживать взаимоотношения с партнерами по бизнесу, клиентами.

Как нужно эффективно использовать инновационные информационные технологии в сфере логистики.

За счет системного понимания логистики, как целой науки, наши ученики и будущие выпускники смогут научиться формировать конкурентноспособную инфраструктуру в современном бизнесе. Все это в дальнейшем положительно повлияет на эффективность сбалансированного потребительского спроса на определенную продукцию, а также – на возможности компании, организации или предприятия в работе. Основным подтверждением обучения являются обретенные знания и полученный сертификат об обучении логистики.

Особенности программы сертификации

Программа сертификация полезна для будущих специалистов и тех, кто желает получить неоценимый опыт в сфере логистики. В результате удается достичь следующего:

Получить качественный багаж необходимых фундаментальных знаний Осуществляется активный поиск и дальнейшая реализация учебной программы, позиционирование конкретного набора навыков в управлении. Подтвердить собственный профессионализм За счет уровней сертификации и профессионального роста участники смогут подтвердить собственную компетентность. Развитие личности, возможное повышение на работе Участники смогут лично осознать всю важность используемых методик, технологий, что положительно сказывается на развитии их карьеры. Получить необходимый международный опыт и возможность расширить собственный бизнес заграницей Ученики смогут «подтянуть» собственные знания английского языка. Научатся разбираться в особенностях актуальных международных стандартов, поймут, как правильно организовать и вести в дальнейшем бизнес за рубежом.

Все вышеперечисленные возможности оказывают положительное влияние на будущую карьеру и успех в работе для выпускников бизнес-школы.

Как происходит поэтапный процесс обучения

Условно структуру обучения можно разделить на 4 основных этапа. Таким образом, ученики не запутаются и смогут точно понимать, что им потребуется сделать для получения конечного результата:

Регистрация с целью получить доступ к своему личному кабинету на сайте. На этом же этапе осуществляется процесс работы с текстовыми материалами, видео, которые можно просматривать в режиме онлайн. Происходит процесс онлайн обучения, которое осуществляется от 30 календарных дней, начиная с момента регистрации и, может длиться до 1 года. В результате такого обучения отмечают самостоятельную работу ученика с предоставленным набором материалов, с которыми можно работать в удобном онлайн режиме. По завершению курса обучения осуществляется подготовка к предстоящему экзамену: ученик самостоятельно изучает необходимые дополнительные материалы, проверяет собственные знания во время прохождения проверочных тестов. Завершающим этапом является сдача экзамена в офисе KLS и дальнейшая процедура получения сертификата.

При подготовке к проведению экзаменов наши специалисты предоставляют примеры тестов с вопросами, которые могут быть в билетах. Таким образом, происходит полноценная подготовка, что гарантирует успешную сдачу экзаменов с первого раза.

Какие блоки представлены в процессе прохождения курсов по обучению логистике и управлению

Учитывая международную сертификацию, всего выделяют 8 основных блоков. Такое деление потребуется для того, чтобы каждый ученик мог с легкостью выбрать для себя наиболее подходящий курс по своей специальности и интересам.

Управление цепочками поставок

Изучение основных принципов – этот блок признан одним из лучших для эффектного старта. Поэтому его выбирают те ученики, которым нужно разобраться, как именно работает определенная функция в цепях поставок и, каким образом они связаны между собой «цепями» (что их соединяет). Этот аспект особенно важен для предприятий и компаний, которые занимаются доставкой всевозможных продуктов питания, предоставлением услуг для достижения главной цели – удовлетворить потребности собственных клиентов (новых и постоянных).

Клиентский сервис и заказы

Обслуживание клиентов – это общая тема, которая касается абсолютно всех цепей поставок товара. Именно поэтому в список основных задач для каждой фирмы и организации входит удержание потребителей, а также привлечение новых клиентов. Только так возможно дальнейшее продвижение собственного бизнеса и увеличение общего количества продаж. В результате обучения ученики смогут рассмотреть основные нюансы работы со сложными клиентами. Дополнительно специалисты выделяют время для ознакомления с таким термином, как «обратная логистика». В данном случае происходит рассмотрение процессов оформления заказов товара, возврата клиентов. Кроме того, эксперты-практики касаются в своих лекциях важных юридических аспектов, без которых невозможна работа предприятий.

Транспортные услуги

В этом блоке рассматриваются вопросы, касающиеся рациональных и оптимальных способов грузоперевозки всевозможных видов груза. Важно обратить внимание на главные функции конкретного вида транспорта в сфере общей экономики (украинской и/или международной). Потребуется внимательно ознакомиться с уже популярными и устоявшимися позициями, которые касаются абсолютно всех возможных транспортных средств. Однако не только транспортировка продукции является ведущей темой. Не стоит также забывать и про особенности брокерской, таможенной и экспедиторской работы. Поэтому в бизнес-школу часто приходят экспедиторы с разным стажем и опытом работы в данной сфере деятельности.

Складская логистика

В процессе обучения все ученики еще больше углубляются в процедуру складских работ. Одну из главных ролей играют дистрибьюторские центры и отделения. Потребуется ознакомиться со всеми особенностями обработки продукции: начиная с получения продукции, ее перемещения и заканчивая сбором и упаковкой (подготовка продуктов к немедленной отправке). Будут изучены все принципы работы с официальной системой управления складами (WMS). Ведь только таким образом удается наладить действительно эффективную работу всего предприятия. Складские помещения не могут полноценно функционировать без необходимого количества работников и вспомогательной техники.

Управление потребительским спросом и поставками товара

Наличие потребительского спроса в сфере логистики часто сравнивают с «двигателем», который управляет всем процессом ведения бизнеса. Во время обучения ученики смогут точно понять и разобраться с прогнозированием: с его преимуществами, необходимостью и обязательным применением на практике. В результате удается научиться грамотно планировать производственные заказы, что особенно важно для предприятий, занимающихся превращением сырья в уже готовую продукцию. Таким образом, ученики получают мощную базу для достижения будущего успеха в своей работе, а в особенности – в организационных моментах.

Управление запасами

В данном блоке будут рассмотрены вопросы и проблемы, касающиеся грамотного управления и будущего планирования уровней запасов с целью удовлетворения потребительских запросов. Помните о том, что неправильное планирование часто становится причиной уменьшения количества продаж, а это негативно сказывается на развитии всего бизнеса. Во время обучения будут рассмотрены максимально эффективные и действительно рабочие методы управления запасами, будет установлена тесная связь между процедурой прогнозирования и реальной ситуацией. Каждый работодатель остро нуждается в наличии в своей команде квалифицированных специалистов. Все это позволит сформировать качественную и прибыльную работу компании.

Производственные операции

Этот блок считается одним из самых важных, так как именно от него напрямую зависят все особенности управления ресурсами, а также дальнейшая процедура перехода сырья в уже готовую продукцию. Удается разобраться с тем, насколько важен аспект планирования всего производства и дальнейшего контроля операций. Дополнительно преподаватели в процессе обучения уделяют особое внимание существующим украинским и международным требованиям, которые предъявляют к персоналу, а именно к операторам, машинистам, планировщикам, специалистам, занимающимся техническим обслуживанием и другим.

Осуществление закупок

Для того чтобы разобраться, как происходит процесс оформления заказов товара или услуг, необходимо более детально углубиться в процедуру управления поставками и закупками. Особое внимание следует уделить поискам поставщиков, их тщательном отборе и утверждении. Важно научиться, как правильно вести переговоры с поставщиками для получения максимальной выгоды для себя и своей компании, организации. Будут рассмотрены технологические инновации, которые актуальны в данной сфере деятельности.

Проведение тематических встреч по интересам и форумов

Помимо предложенных программ обучения, бизнес-школа также проводит специальные тематические встречи. О проведении той или иной встречи всегда можно узнать на официальном сайте нашего заведения, где будет подробно указано количество людей, которые могут прийти на встречу, а также точное время и дата ее проведения. В 2021 году KLS уже проводила тематическую встречу, которая была полезна для HR-специалистов и HR-директоров. Перед проведением той или иной встречи наши эксперты обязательно предоставляют перечень всех тем, которые будут подниматься на данной встрече. Большинство организованных форумов проходили в онлайн режиме, а потому принять участие могли все желающие из разных уголков Украины. Проведение этих мероприятий крайне полезно и важно, так как современная сфера логистики не стоит на месте и постоянно обновляется, усовершенствуется. Специалистам, работающим в этой сфере, крайне важно всегда оставаться в курсе последних событий, изменений, повышая собственную квалификацию. Поэтому наши эксперты помогают всем участникам оставаться в бизнес трендах и выбирать для своей работы только проверенные и эффективные методы.

Кому подходит Киевская Логистическая Школа: кто является главными учениками

Kyiv Logistics School специально составила и организовала всевозможные программы обучения, которые будут удобными для всех желающих. Разбираясь с тем, кому подходит Киевская Логистическая Школа, необходимо внимательно ознакомиться с предложенными услугами. К примеру, курс, посвященный логистике, предназначен для студентов, которые получили степень бакалавра, для работников в сфере логистике, а также для тех, кто активно увлекается логистикой, как наукой об управлении цепями поставок всевозможной продукции. Задаваясь вопросом, кому подходит Киевская Логистическая Школа, будущие участники смогут получить детальную консультацию от наших менеджеров, которые с удовольствием ответят на самые популярные и распространенные вопросы. Если вы активно увлекаетесь логистикой, если ваша работа напрямую связана со складской логистикой, регулярными грузоперевозками, поставками продукции, тогда вы обратились точно по адресу. Опыт Логистической Школы поможет каждому из участников почерпнуть для себя полезную и интересную информацию для личного и профессионального развития.

Огромный опыт Логистической Школы

Обращая внимание на то, какие преимущества обучения в Школе Логистики, в первую очередь стоит отметить и выделить огромный опыт всего преподавательского состава. Благодаря этому, ученики смогут рассчитывать на получение комплексных знаний, актуальной информации в сфере логистики и управления. Учитывая тот факт, что Kyiv Logistics School является основным партнером CSCMP, начиная с 2017 года, стоит обратить внимание на активное развитие заведения, которое начало свою работу только в 2016 году. Начиная с этого времени, предоставляется возможность для всех участников пройти экзамен уровня SCPro ™ Fundamentals Certification. За такой короткий промежуток времени KLS удалось достичь невероятных высот. Все победы (маленькие и большие) заведения оставляют положительный отпечаток на дальнейшей подготовке каждого нового участника – будущего выпускника.

Письма Письма Рекомендационные письма Видео Светлана Пилюгина Менеджер ВЭД Спикер профессионал, очень чётко объясняла с практическими примерами, и втягивала участников в дискуссию, то есть это практическое занятие, а не сухой вебинар. На моей работе уже применила то, про что узнала (корректность оформления условий Инкотермс ВЭД контрактов). Сильными сторонами вебинара были чёткость, дополнительное внимание распределению рисков и как можно, используя Инкотермины, контрактом фиксировать выгодные условия для компании. Спасибо, вебинар принес реальную пользу. Вебинар "Логистика ВЭД, правила Инкотермс® 2020" 28-29.05.20 Любовь Левченко ТиДиСи-Дальнобой Добрый день! Хочу Вас поблагодарить! Я очень довольна обучением и рада, что Вас нашла. Школа дала мне уверенность и понимание, что я справлюсь и все смогу! А еще классных спикеров и уже наших подрядчиков! Всем буду советовать обучение у Вас! И надеюсь, что мы еще увидимся и не один раз, и я скажу спасибо лично! Восьмой поток Основного курса Ирина Зосименко Супермаркет Насиння Мой первый сертификат этого года. Этот мастер-класс должен был пройти офлайн, но Школа и ее руководство быстро адаптировались под условия и организовали обучение онлайн. Это уже не первый мой мастер-класс или обучение от Киевской Логистической Школы и мне очень нравится подход организаторов к учебному процессу, подача материала и насыщенность полезной информацией и данными. Рада знакомству с организаторами и возможностью учиться у лучших! Мастер-класс «Стандартизация и автоматизация в складской логистике» 03-06.04.20 STV Eldorado Corcel ОМА Watsons Logistics Summer Camp 2020. Диана Пилоян Подготовительный курс Елизавета Дяченко Сертификация Илья Зибницький

Если вы не знаете, кому подходит Киевская Логистическая Школа, получите детальную консультацию от наших экспертов и специалистов, которые точно расскажут, почему, зачем и для чего нужно пройти обучение.

Миссия, цели и задачи Киевской Школы Логистики

Интересуясь вопросом, почему выгодно учиться в Киевской Школе Логистике, необходимо более детально изучить основные цели и задачи такой бизнес-школы. Преподаватели специально создают эффективный курс обучения, который рассчитан на специалистов, работающих в сфере логистики и управления. Курс изначально разделен на несколько блоков, чтобы все ученики имели возможность поэтапно ознакомиться с большим количеством предоставляемой информации:

Складская логистика. Транспортная логистика. Производственная логистика. Инновационная логистика.

Миссия, цель и задачи Киевской Школы Логистики заключаются в эффективном обучении для повышения квалификации всех сотрудников различных компаний и предприятий. Это единственный в Украине проектно-ориентированный курс в данной сфере деятельности. Важной особенностью обучения считается то, что все эксперты KLS по совместительству являются практиками, а потому они успешно работают в различных международных и национальных компаниях, на их счету огромный экспертный опыт и внушительные рабочие кейсы. Наши эксперты уже успели и смогли реализовать десятки разных проектов не только на территории Украины, но и также за ее пределами.

Почему выгодно учиться в Киевской Школе Логистики

Kyiv Logistics School – это популярная бизнес-школа, которая предлагает всем желающим услуги логистики и управления. Главная цель: подготовить и выпустить высококвалифицированных специалистов, которые могут стать серьезными конкурентами для других украинских и международных специалистов в данной отрасли. Понять, почему выгодно учиться в Киевской Школе Логистики, достаточно просто. Ведь заведение предоставляет своим ученикам полный комплекс всевозможных услуг, направленных на обучающие тренинги. В результате каждый ученик может рассчитывать на:

Решение всевозможных бизнес-задач разной степени сложности на примерах конкретных компаний и фирм.

Обучение в удобном онлайн режиме.

Специальные обучающие программы, которые были изначально созданы нашими лучшими экспертами-практиками.

Дальнейшие партнерские взаимоотношения с международными предприятиями.

В результате все ученики имеют возможность ознакомиться с полезной информацией от практиков, которые уже неоднократно применяли данные методы и предложенные инновации в своей работе.

Чем отличаются учебные программы Киевской Логистической Школы по логистике от других курсов и семинаров? Для любого из учебных мероприятий Киевская Логистическая Школа приглашает только лучших экспертов-практиков с международной и ведущей национальной экспертизой от 15 лет. Мы сотрудничаем не только с бизнесом, а и с ведущими международными ассоциациями такими, как CSCMP и APICS, а также представителями академической логистики Европы и США, а это значит, что все учебные материалы, контент и бизнес-кейсы, которые представлены для изучения и лучшие практики максимально актуальны и отображают будущие тенденции и международные стандарты, а не только опыт прошлых лет и украинскую специфику. Вторым ключевым отличием является то, что во время обучения применяется методология проектного и кейсового метода. Вся информация представляется на примере именно реальных компаний и проектов, дополнительно всегда есть возможность внедрить необходимые изменения и инновации вместе с экспертами и менторами Киевской Логистической Школы. Касательно корпоративного обучения, Киевская Логистическая Школа подходит индивидуально и создает уникальные продукты для команд и компаний. То есть всегда есть возможность подобрать любое из анонсированных обучений или оставить запрос на корпоративное обучение и мы создадим его для Вас! Есть ли возможность получить скидку на обучение? Да, мы делаем скидки при раннем бронировании и для нескольких участников из одной компании и для выпускников Основного курса. Более детально про скидки рассказывают наши менеджеры. Как сделать оплату? Зарегистрируйтесь на выбранное мероприятие на страничке именно этого мероприятия и наш менеджер свяжется с Вами касательно деталей оплаты. Выдаете ли сертификаты и дипломы про прохождение обучения? Да, мы выдаем сертификаты и дипломы всем участникам курсов и мастер-классов. Такие сертификаты или их дубликаты касательно Вашего участие в Logistics Camp, Форума и вебинаров делаются по индивидуальному запросу, который можно оставить нашим менеджерам. Сертификаты международной сертификации CSCMP Pro создаются в цифровом формате и могут отслеживаться и подтверждаться по запросу. Где будет проходить мероприятие, в котором я планирую участвовать? Вся информация касательно локации находится на странице конкретного мероприятия (внизу странички). Также не менее, чем за сутки, Вам на почту придет приглашение со всеми деталями касательно времени и расположения. Как я могу получить акт выполненных услуг? У нас есть 3 варианта получения актов: 1. На самом мероприятии, 2. Укрпочтой по данным, которые Вы оставляете менеджеру, 3. Электронная версия в MEDOC.

Какие преимущества обучения в Школе Логистики ожидают участников

Обращаясь в бизнес-школу для будущего развития, каждый ученик должен знать, какие преимущества обучения в Школе Логистики его обучают. Поэтому важно детально ознакомиться с предложенными преимуществами, которые будут высоко оценены каждым из участников:

Все учебные мероприятия проводят высококвалифицированные и опытные эксперты-практики, которые успешно работают на территории Украины и заграницей.

KLS поддерживает активное сотрудничество с бизнес сферой, а также с ведущими международными ассоциациями, среди которых стоит отметить – CSCMP и APICS. Кроме того, мы сотрудничаем с представителями академической логистики в США и странах Европы. В результате удается использовать в работе только проверенные учебные материалы, бизнес-кейсы и актуальный контент, которые лучше всего отображают все будущие тенденции в сфере логистики, ссылаясь на международные стандарты. Таким образом, наши эксперты учитывают не только опыт прошлых лет или украинские тенденции.

В процессе обучения студентов наши преподаватели прибегают к применению методологии проектного и кейсового принципа. Это объясняется тем, что вся предложенная информация предоставляется на примере уже существующих предприятий, проектов. Вместе со специалистами-практиками ученики рассматривают актуальные проекты и подбирают, предлагают всевозможные инновационные решения в качестве эффективных дополнений.

Что касается особенностей корпоративного обучения, бизнес-школа предлагает исключительно индивидуальный подход. Ведь только таким образом удается создавать и придумывать оригинальные продукты, которые действительно будут полезными для компаний и предприятий. В результате каждый ученик получает возможность самостоятельно подобрать для себя любую из предложенных программ обучения. Желающие, записаться на корпоративное обучение, могут оставить собственный запрос на сайте Kyiv Logistics School и специально под вас и ваши требования будет создана будущая программа.

Для того чтобы лично понять и оценить, какие преимущества обучения в Школе Логистики, потребуется пройти курс. Ведь для каждого ученика найдется достаточное количество индивидуальных, особенных преимуществ, которые будут важны в будущей работе.